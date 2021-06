Ratingen : Musikschule bietet am Samstag Beratungsgespräche

Musikschule bietet am Samstag Beratungsgespräche

Ratingen Kinder und Jugendliche, die gerne an der städtischen Musikschule musizieren wollen, können für eines oder auch mehrere der Unterrichtsfächer Termine zur persönlichen Beratung vereinbaren.

(RP/kle) Auch wenn wegen der unverändert gültigen Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ein „Tag der offenen Tür“ nicht im üblichen Format stattfinden kann, bietet die Städtische Musikschule Ratingen am Samstag, 12. Juni, im Musikschulgebäude, Poststraße 23, individuelle Termine zur persönlichen Beratung an. Telefonische Buchung ist erforderlich.

Kinder und Jugendliche, die gerne an der städtischen Musikschule musizieren wollen, können für eines oder auch mehrere der Unterrichtsfächer Termine zur persönlichen Beratung vereinbaren. Dabei stehen Lehrkräfte der Musikschule zu individuellen Gesprächsterminen zur Verfügung. Hier können fachliche Fragen geklärt und ein kurzer persönlicher Eindruck gewonnen werden.

Natürlich berät die Musikschule auch außerhalb dieser Möglichkeit gerne telefonisch. Zur Anmeldung 15-minütiger Beratungstermine am 12. Juni oder für telefonische Auskünfte wählen Sie bitte Tel.: (02102) 550-4030, -4032 oder -4034.

Hier noch ein guter Tipp zur Vorbereitung: Auf der Homepage der Musikschule ( www.musikschule-ratingen.de ) sind unter dem Stichwort „Kinderkonzert-Online“ fünf Musikvideos abrufbar, in denen Musikschüler in fünf wechselnden Besetzungen anhand von bekannten Kinderliedern plastische Beispiele für das Musizieren an der Musikschule geben. Hier findet jeder sein Lieblingsinstrument.