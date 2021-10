Ausstellung in Ratingen : Sparkasse zeigt Meisterwerke der Oktopusklasse aus Ost

Ratingen Im Lockdown haben Familien der Albert-Schweitzer-Schule berühmte Kunstwerke nachgestellt. Die Ergebnisse sind ab dem 29. Oktober zu sehen.

(RP) Die Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert stellt in ihren Räumen an der Düsseldorfer Straße vom 29. Oktober bis zum 11. November die Meisterwerke der Oktopusklasse der Albert-Schweitzer-Schule aus Ratingen-Ost aus. Die Bilder der Grundschüler sind die kreativen Ergebnisse eines Kunstprojektes, das angelehnt wurde an die Idee der „Kunstchallenge“ des Getty-Museums in Los Angeles .

Lange ist es her, dass die Sparkasse Ratingen in den Räumen ihrer Hauptfiliale das letzte Mal Kunst gezeigt hat. Umso schöner, dass es nach der Corona-Zwangspause nun die Meisterwerke der Oktopusklasse der Albert-Schweizer-Schule sind, die den Anfang machen. Die Idee zum Thema lieferte die Klassenlehrerin Cathrin Schuster-Sixt, die – inspiriert durch die „Getty-Kunstchallenge“ – die Familien ihrer 1. Klasse im Corona-Lockdown aufrief, Kunstwerke auszusuchen und diese mit den Kindern nachzustellen. „Ich wollte in der Zeit des Lernens auf Distanz weg vom ,Abliefern müssen‘ hin zum ,Abliefern wollen‘: Kreativität wecken, Freude am Ausprobieren, gleichzeitig aber auch Auseinandersetzung mit Kunstwerken und Künstlern anbahnen“, so Cathrin Schuster-Sixt. Die Teilnahme war absolut freiwillig.