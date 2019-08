Heiligenhaus : Sparkasse in Hetterscheidt ist fertig umgebaut

Heiligenhaus (RP) Die Umbauarbeiten der ehemaligen Geschäftsstelle in Hetterscheidt zu einer SB-Filiale werden an diesem Wochenende abgeschlossen. Das teilt die Kreissparkasse Düsseldorf mit. Geldautomat, Überweisungsterminal und Kontoauszugdrucker stehen ab Montag-früh an gewohnter Stelle zur Verfügung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken