Suchthilfe in Ratingen : Raus aus dem Teufelskreis

Ratingen Suchthilfe der Diakonie unterstützt suchtkranke Menschen auf ihrem Weg aus der Abhängigkeit. Sparkasse HRV überreicht einen Scheck in Höhe von 7.700 Euro.

Für das Team der Diakonie eine freudige Überraschung. „Damit hatten wir nicht gerechnet“, so Dagmar Argow, die den Bereich Soziale Dienste leitet. Sie bestätigt Jages Vermutung: „Auch wir haben einen Anstieg der Suchtproblematik während der Pandemie beobachtet.“ Kontrollmechanismen durch Kollegen oder den Freundeskreis wurden durch Homeoffice oder Homeschooling weitgehend ausgehebelt, so die Mitarbeiter der Suchthilfe. Fehlende Kontakte führten zu Isolation, und die wiederum endete für einige Mitbürger in der Alkohol- oder Computersucht.

Kontakt Sprechstunde (ohne Anmeldung) ist mittwochs von 15 bis 18 Uhr und donnerstags von 9 bis 12 Uhr in der Graf-Adolf-Straße 7-9, Telefon 02102/1339823 an. Jugendliche kommen dienstags von 16 bis 17 Uhr.

Besonders betroffen: junge Menschen. „Es gab nur wenig Kontakte zu Freunden und Mitschülern, und so war es einfach, nach dem Homeschooling einfach am Rechner sitzen zu bleiben und zu spielen“, sagt Argow. „Das Thema online wird immer präsenter“, bestätigt Christian Brügel von der Suchthilfe. „So schaffen sich die Jugendlichen Erfolgserlebnisse und suchen positive Bestätigung in der virtuellen Welt. Viele finden dann den Anschluss an das reale Leben nicht mehr.“ Ebenfalls deutlich gestiegen ist die Abhängigkeit von Sozialen Medien. So bestimmen besonders häufig bei jungen Mädchen Instagram-Auftritte und die Zahl der erzielten Likes den Alltag.