Ratingen : Hilfen für Firmen: Sparkasse zieht Zwischenbilanz

Ratingen Die Corona-Pandemie wirkt sich auf alle Bereiche der Gesellschaft aus. Auch der lokale Mittelstand ist von den coronabedingten Einschränkungen stark betroffen.

Nachdem sich die Lage für viele Unternehmen nach dem ersten Lockdown wieder erholte, steigt nun wieder der Unterstützungs- und Beratungsbedarf. „Der Bedarf an Liquidität und Soforthilfe scheint aktuell zwar nicht so hoch wie im Frühjahr 2020 – „Hochkonjunktur“ war im April/Mai 2020 – aber die Nachfrage wird größer“, so beschreibt Christoph Smolka, Direktor Firmenkunden der Sparkasse HRV, die derzeitige Situation.