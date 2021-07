Sparkasse HRV : Zinslose Sonderkredite für Hochwassergeschädigte

Ratingen Möglich sind Kreditbeträge bis zu 50.000 Euro, die Laufzeit beträgt bis zu sieben Jahre. Infos gibt es bei den Kundenberaterin oder im Internet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Die Geschäftsräume stehen unter Wasser, die Wohnung ist unbenutzbar, die Einrichtung komplett zerstört: Auch in Hilden, Ratingen und Velbert – vor allem in Velbert-Langenberg – stehen derzeit viele Menschen vor der Frage, wie sie die Auswirkungen der Überflutungen in der vergangenen Woche finanziell bewältigen sollen.

Die Sparkasse Hilden, Ratingen, Velbert (HRV) möchte ihren betroffenen Kunden schnell und unbürokratisch helfen und stellt deshalb zinslose Sofortdarlehen zur Verfügung. Möglich sind Kreditbeträge bis zu 50.000 Euro, die Laufzeit beträgt bis zu sieben Jahre. Kostenfreie Sondertilgungen sind bei diesem Darlehen möglich, so die Sparkasse.

Das Angebot richtet sich an gewerbliche ebenso wie an private Kunden, die nachweislich von der Hochwasserkatastrophe betroffen sind. „Wir möchten unseren betroffenen Kunden auf diesem Weg eine Perspektive bieten und sie dabei unterstützen, schnell wieder in ein möglichst normales Leben zurückzukehren“, sagt Udo Zimmermann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse HRV.

Betroffene Kunden, die sich für das Sofortdarlehen interessieren, können sich an das KundenServiceCenter der Sparkasse HRV wenden. Das Team dort ist telefonisch unter der Rufnummer 02051 315-0, per E-Mail unter info@sparkasse-hrv.de oder per Chat über die Homepage der Sparkasse zu erreichen, und zwar montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 19 Uhr sowie samstags in der Zeit von 9 bis 12 Uhr.