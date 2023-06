Finanzen in Ratingen Stadtkämmerer mahnt zum Sparen

Stadtkämmerer Martin Gentzsch machte jedoch schon deutlich, dass Jahresüberschüsse im städtischen Haushalt für die Folgejahre nicht mehr zu erwarten sind. Dies gelte für 2022 mit einem eventuell in etwa ausgeglichenen Ergebnis, und erst recht für das laufende Haushaltsjahr und die folgenden Jahre, in denen die Ergebnisse deutlich ins Minus rutschen werden. Schon für 2024 sind die Prognosen so negativ, dass mit den Spitzen der Ratsfraktionen die Bildung einer Haushaltskonsolidierungskommission vereinbart wurde. Sie wird ihre Arbeit gleich nach den Sommerferien aufnehmen, damit die Ergebnisse der Beratungen noch in den Entwurf für den Doppelhaushalt 2024/2025 eingearbeitet werden können.