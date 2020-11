Ratinger Unterhaltung : Ray (7) aus Ratingen trifft auf Wladimir Klitschko  

Ray fordert sein Vorbild Wladimir Klitschko heraus – am 21. November ab 20.15 Uhr im Ersten zu sehen. Foto: RP/Thorsten Jander

Ratingen Bei Kai Pflaume tritt der junge Ratinger im Ersten auf. Frage: Wer wird wohl mehr Power in den Armen haben? Am Samstag, 21. November, präsentiert der Moderator die neue Ausgabe „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“.

Bei „Klein gegen Groß“ mit Kai Pflaume bekommt Ray nun die Chance, seinem Vorbild zu zeigen, was er kann. Ray und Wladimir Klitschko müssen bei diesem Duell nacheinander Liegestütze machen und bekommen pro Liegestütz ein Puzzleteil eines verdeckten Bildes, das vor ihnen auf einem Monitor zu sehen ist, aufgedeckt. Pro Bild, das erraten wird, bekommen sie einen Punkt. Wer mehr Bilder in 90 Sekunden erkennt, gewinnt das Duell.

