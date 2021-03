Ratingen : Kostenlose Hygieneartikel in Ratinger Schulen

Kostenlose Hygieneartikel in Ratinger Schulen

In Schottland sind Binden und Tampons bereits kostenlos erhältlich. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Ratingen Das schottische Regionalparlaments in Edinburgh, hat verfügt, dass in öffentlichen Gebäuden Menstruationsartikel gratis zur Verfügung gestellt werden müssen. Das wünscht die sozialistische Gruppe auch für Ratingen.

Die sozialistische Gruppe Ratingen regt an, die Schulen in Ratingen mit kostenlosen Menstruationsartikeln auszustatten. „Toilettenpapier ist üblicherweise immer vorhanden, während Menstruationsartikel von dem weiblichen Teil der Gesellschaft immer mitgeführt werden sollen, obwohl die Periode ein natürlicher Vorgang ist“ heißt es in dem Antrag. Bei Mädchen und jungen Frauen komme sie oft unregelmäßig.