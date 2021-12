SkF Ratingen : Sozialdienst hilft Frauen in besonderen Notlagen

Ratingen Der Sozialdienst bietet Unterstützung an und begleitet zudem ein Wohnprojekt für Frauen. Auch, um die Folgen von Trennung zu mildern.

Ratingen (RP) Es ist ein Rückblick in tiefer Sorge: Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen und Mädchen gab es Ende November eine Aktionswoche, in der durch diverse Aktionen auf das Thema häusliche Gewalt aufmerksam gemacht wurde. Der Ratinger Sozialdienst katholischer Frauen beteiligte sich in der Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Ratingen an der Verteilung von Weckfrauen in der Ratinger Innenstadt, das gemeinsame Hissen der Flaggen von ‚Terre des Femmes‘ am Rathaus und an der Geschäftsstelle des SkF und am Fachtag zum Thema ‚Auswirkungen häuslicher Gewalt auf Kinder‘.