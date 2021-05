Heiligenhaus : Sozialausschuss will Personalien klären

Heiligenhaus Die Stellen der ehrenamtlichen Senioren- und Behindertenbeauftragten der Stadt sind beide seit 2018 verwaist. Jetzt gibt es zwei Personalvorschläge für einen Neustart.

(köh) Im Jahr 2018 schied die langjährige Beauftragte Christel Donalies aus persönlichen Gründen aus dem Amt. Sie hatte sich lange um beide Bereiche gekümmert. In seiner heutigen Sitzung nimmt der Sozialausschuss eine Anlauf, um diese Stelle neu zu besetzen. Kandidaten in Christa Haumann-Kuhs. Die Aufgabe ist anspruchsvoll und vielseitig, daran lassen die Verwaltungserklärungen vor der Wahl keinen Zweifel. Es heißt: „Die demografische Situation in den Städten ist eine große Herausforderung für die Kommunen in Bezug auf die Wahrnehmung von Bedürfnissen ihrer älteren Mitbürger/innen. Die vielseitigen und praktischen Erfahrungen eines Seniorenbeauftragten leisten einen aktiven Beitrag zur Bewältigung dieser Herausforderungen.“ Vorab beschrieben sind auch weitere Formalitäten: Die Ausstattung des Amtes kostet die Stadt 1800 Euro im Monat. Nach den Vorberatungen im Sozialausschuss kommt die Personalie zu weiteren Beratungen in den Hauptausschuss, bevor die Wahl während der Ratssitzung am 23. Juni erfolgen kann. Und eine zweite Personalie wird der Sozialausschuss gemäß Tagesordnung auf den Weg bringen. Vorberaten wird auch die Wahl von Manfred Steinhaus zum neuen Behindertenbeauftragten.