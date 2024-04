Düsseldorfer Straße in Ratingen steht im Blickpunkt Sorge um Nadelöhr für Radler

Die CDU will dabei gleich mitprüfen lassen, wie der heutige Zweirichtungsradweg entlang der kompletten Straße in zwei Einrichtungsradwege getrennt werden kann. „Die Einmündung an der Sandstraße steht ohnehin in der To-do-Liste der Verkehrsplanung. Wir möchten, dass eine Querungsmöglichkeit geschaffen wird, nach der dann der Radverkehr Richtung Innenstadt in dem komfortabel breiten Straßenraum geführt wird. Begegnungsverkehr führt auf dem stark genutzten Zweirichtungsradweg zu Konflikten. In diesem Zuge wäre auch die noch offene Modernisierung der Ampelanlage an der Düsseldorfer Straße/Volkardeyer Straße/Europaring umzusetzen, um der neuen Aufteilung zu entsprechen“, erklärt Klaus Weber, CDU-Ratsherr für Ratingen-Süd.