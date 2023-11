Ratingen Dunkle Jahreszeit: Einbrecher starten in die Hochsaison

Ein aktueller Fall belegt, dass Täter mitunter sehr brachial zu Werke gehen: Am Dienstag waren Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Bergiusstraße eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen drangen die Einbrecher im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr in die Wohnung ein, indem sie die Tür mit einem Stemmeisen aufbrachen. Entwendet wurden mehrere Tausend Euro an Bargeld.