Patientenversorgung in Ratingen Warum Medikamente weiterhin knapp bleiben

Der Oktober hat noch nicht begonnen, doch bereits jetzt steigen die Erkältungszahlen. Mit der wachsenden Zahl der Infekte in der Herbst/Winter-Saison nimmt auch der Bedarf an Medikamenten zu. Doch wie schon im vergangenen Jahr gefährden Lieferengpässe die Versorgungssicherheit. Laut Einschätzung des Apothekerverbands Nordrhein sind derzeit täglich rund 1,5 Millionen Menschen in Deutschland von Engpässen für bestimmte Medikamente betroffen. Insbesondere Antibiotika und Medikamente für Kinder sind kaum zu bekommen.