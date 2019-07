Ratingen : So fährt man auf Solarenergie ab

Ratingen Sonne im Tank – der Titel war Programm auf dem Vorplatz der Stadthalle. Es gab viele wichtige Infos.

In Deutschland sind Photovoltaik-Anlagen längst keine Seltenheit mehr. Doch mit der Umstellung auf Solarstrom stehen Verbraucher vor einer Vielzahl von Fragen. So auch Alexander Jung: „Mein Sohn baut gerade ein Eigenheim, und wir möchten einfach von Anfang an zukunftsorientiert vorgehen, dass man keine Nachrüstungen am Ende vornehmen muss. Deshalb möchte ich mich heute mal über die Photovoltaik-Anlagen und die Ladestationen für E-Autos informieren.“ Was das angeht, ist der 73-Jährige bei Thomas Bertram an der richtigen Adresse. Er ist Energieberater der Verbraucherzentrale NRW und möchte so viele Besucher wie möglich über die Vorteile von Solarstrom aufklären: „E-Autos produzieren nur ein Viertel der Wärme, die normale Autos produzieren würden. Das motiviert mich, mich für E-Autos auszusprechen. Diese Veranstaltung ist sehr wichtig, weil wir den Klimaschutz so schnell wie möglich vorantreiben sollten.“