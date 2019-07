Ratingen : Sonderausstellung in Hösel

Sonderausstellung in Hösel

Die Schau im Landesmuseum zeigt Oberschlesien im Zweiten Weltkrieg.

Die Tafelausstellung im Oberschlesischen Landesmuseum an der Bahnhofstraße in Hösel stellt ab dem 7. Juli 15 Städte des oberschlesischen Industriereviers und des benachbarten Dombrowaer Beckens vor, die nach dem deutschen Überfall auf Polen im September 1939 in dem neu gebildeten Regierungsbezirk Kattowitz zusammengeschlossen wurden. Damit wurde eine Region zu einem Verwaltungsverbund vereinigt, die 1922 als Folge des Ersten Weltkriegs zwischen Deutschland und dem neuen polnischen Staat aufgeteilt worden war.