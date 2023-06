Ratingen Sommerleseclub geht in die nächste Runde

Wer alleine oder als Team am diesjährigen Sommerleseclub teilnehmen möchte, kann sich ab dem 6. Juni anmelden. Das entsprechende Formular ist direkt in der Bibliothek oder online unter www.sommerleseclub.de verfügbar. Fragen beantwortet die Stadtbibliothek telefonisch unter 02102/550-4133, per Mail an stadtbibliothek@ratingen.de oder direkt vor Ort in der Kinderbibliothek, Peter-Brüning-Platz 3.