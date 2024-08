Brauchtums-Stammtisch zum Kirmesstart Gemütlicher Start im Dumeklemmerdorf

Ratingen · Direkt an den Fassanstich schloss sich an der Brückstraße ein Traditionstermin an: der Brauchtums-Stammtisch. Diesmal bei hochsommerlichen Temperaturen.

04.08.2024 , 12:30 Uhr

Gefragter Treffpunkt nach dem Kirmesstart an der Brückstraße war der Brauchtums-Stammtisch. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Alexander Heinz