Zwischenbilanz : Spielplatzsanierungen: Neues Sonnensegel im Hefelmannpark

Der Spielplatz im Hefelmannpark hat jetzt einen Sonnenschutz. Foto: Achim Blazy (abz)

HEILIGENHAUS Im Jugendhilfeausschuss gab es jetzt einen aktuellen Sachstandsbericht über die Fortschritte bei der Sanierung der Heiligenhauser Spielplätze.

(sade) Das regelrechte „Beteiligungsfest“ auf dem Spielplatz an der Gartenstraße hat zahlreiche Vorschläge von Kindern und Jugendlichen auf zwei mehrere Meter langen Banner mit sich gebracht. Diese Ideen wird Grünplaner Ingo Oschmann nun in die Pläne für das Grundstück einarbeiten, um rechtzeitig Fördermittel beantragen zu können.

Auch an anderen Stellen laufen die Spielplatzentwicklungen weiter, wie der Grünplaner dem Jugendhilfeausschuss erläutert. So seien bereits die Bepflanzungen an der Spielfläche am Panoramagarten getätigt worden, die zukünftig Schatten spenden sollen. Schatten verspricht nun auch das Sonnensegel, das ganz frisch den Wasserspielplatz den Hefelmann-Park ziert. Bereits 2020 hatte sich die Politik dazu entschieden, den Spielplatz und vor allem seine kleinen Nutzer mit einem Sonnensegel vor der prallen Sonne zu schützen.

Für den Spielplatz am Theodor-Heuss-Weg in der Heide ist die Vergabe für die neuen Spielgeräte beendet, der Auftrag wurde in der letzten Woche geschrieben, so dass die neuen Spielgeräte bestellt werden können.

Die Arbeiten am Spielplatz an der Hunsrückstraße sollen in der zweiten Maihälfte beginnen. Oschmann habe dazu in der letzten Woche ein erstes Auftaktgespräch geführt. Die Spielfläche neben dem Spielhaus und dem Stadtteil- und Familienzentrum soll einer von vier Leuchtturmspielplätzen werden. Auch hier gab es übrigens ein Beteiligungsverfahren mit einer Umfrage, wie sich die kleinen Nutzerinnen und Nutzer sich das Spielen hier vorstellen.