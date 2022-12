Niederberg Schockanruf blieb erfolglos: Sohn verhindert Betrugsversuch

Die Liste der Vorsichtsmaßnahmen: Seien Sie stets skeptisch, wenn sich unbekannte Personen am Telefon als Polizeibeamte, Staatsanwälte oder Richter ausgeben und angeben, dass eine Ihnen nahestehende Person einen Unfall verursacht haben soll. Trennen Sie in solchen Fällen immer selbstständig das Gespräch und rufen Sie Ihre Angehörigen unter den Ihnen bekannten Nummern an, um sich nach deren Befinden zu erkundigen. Polizei oder Staatsanwaltschaft fordern niemals Kautionssummen oder gar Schmuck am Telefon. Lassen Sie sich nie von Fremden persönliche Angaben entlocken. Legen Sie im Zweifelsfall auf und informieren Sie die Polizei unter dem Notruf 110. Sprechen Sie mit Ihren älteren Nachbarn, Bekannten und Freunden über Betrugsmaschen.