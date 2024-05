Erinnern an Ratinger Brandanschlag Biker setzen am Jahrestag des Ratinger Brandschlags ein Zeichen gegen Gewalt

Günter Geukes, Vice-President der Blue Knights, hat schon sehr viel erlebt. Er ist seit über 43 Jahren Polizist. Das, was vor einem Jahr in Ratingen West aus dem Nichts geschah, mache ihn immer noch sehr betroffen, sagte er am späten Samstagnachmittag auf dem Kirchvorplatz von St. Peter und Paul. Zusammen mit den Red Knights hat er eine weitere Sternfahrt nach Ratingen organisiert. Die Biker von Feuerwehr und Polizei stehen zusammen – erst recht in diesen Zeiten. Geukes sprach vor zahlreichen Bürgern von täglichen Übergriffen auf Einsatzkräfte: verbal und körperlich.