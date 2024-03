TV Ratingen gibt Tipps So wird man beim TV Ratingen fit für den Frühling

In Übung vier geht es um die Liegestütz-Planke. Um während eines Frühlingsspazierganges den Rumpf zu stabilisieren und die Schultern zu kräftigen, ist die Liegestützplanke eine optimale Übung. Insbesondere im Alltag sind unsere Schultern einer hohen Belastung ausgesetzt. Da sie nur wenig durch Sehnen und Bänder gehalten wird, ist eine Kräftigung der Muskulatur die richtige Prävention, um Beschwerden zu vermeiden. Für die Liegestütz-Planke suchen Sie sich am besten eine Wand oder einen Baum. Für Fortgeschrittene kann auch eine tiefere Bank oder als schwierigste Steigerung der Boden genommen werden. Die Hände werden etwa schulterbreit aufgestützt. Achten Sie darauf, den Nacken zu entspannen und die Schultern unten zu lassen. Dies erreichen Sie am besten, wenn Sie die Hände unterhalb ihres Schultergelenks (am Oberarm tastbar) aufstellen. Nun spannen Sie Ihren Bauch und die Gesäßmuskulatur an und beugen Sie ihre Arme. Das beginnende Zittern in ihrem Rumpf sowie in den Armen ist nur ein Zeichen ihrer Muskelanspannung und darf vorkommen. Halten Sie die Spannung für drei bis fünf Atemzüge und kommen Sie dann in die Ausgangsposition zurück.