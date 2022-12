Ratingen So profitiert der Arkadenhof von Fördergeldern

(RP/kle) Aufmerksame Besucher haben es bereits gemerkt: Es tut sich einiges am Arkadenhof. Bereits im Sommer ist neues Leben in das Ladenlokal Obertor 3-4 (ehemals Spiel und Buch) eingezogen. Ausstellungen, Workshops und ein Kreativmarkt lockten Besucher in die Passage. Bis Ende Januar stellt die Ratinger Künstlerin Pauline Kugler ihre Werke in den Räumen aus.