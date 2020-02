Altweiber : So wird aus einer Frau eine echte Möhne

Hannelore Becker zeigt sich vor der Verwandlung sportlich elegant gekleidet im lässigen Pullover. Foto: Ja/Blazy, Achim (abz)

Altweiber sind sie wieder in der Stadt unterwegs und stürmen das Rathaus. Zuvor putzen sie sich jedoch heraus.

Seitdem die vereinigte Herrlichkeit nur noch in der Oper Schlipse trägt, dafür lieber den blassen Hals den Betrachtern freigibt – seitdem hat sich die Sache mit dem Krawatten-Abschneiden am Altweibertag fast erledigt. Die Aktion mit der Rathausstürmung wiederum gibt es noch und auch Möönen wird es in Ratingen in dieser Woche wieder geben. Nicht nur das, sondern auch eine Miss Möhne.

Möhn oder Möön gilt als das Wort für eine ältere weibliche Person. Der Begriff ist überraschenderweise in Köln kaum gebräuchlich, tritt aber im Düsseldorfer, Bonner und Koblenzer Raum, sowie in der Nordeifel und in Düren besonders an Karneval zur Weiberfastnacht häufig auf. Dennoch gehört eine entsprechende Aufmachung keinesfalls zu den bevorzugten Verkleidungen. Jung, schön, oft auch pelzig warm sind die Kostüme.

Info Miss Möhn wird am Donnerstag gewählt Titel Wer schönste und damit Miss Möhn werden möchte, sollte sich am Donnerstag um 10.33 Uhr auf der Oberstraße am Dumeklemmerbrunnen einfinden. Dann werden die schicken Frauen begutachtet. Wer am besten eine Traum-Möhne gleichkommt, erhält eine Schärpe und einen Titel.

Hannelore Becker, alle Jahre wieder möhnenmäßig mit einer Truppe von Frauen unterwegs, trägt ein gar feines Gewand zur Schau: Ein Abendkleid mit Tüllrock und glattem Oberteil, mit einer reichen Zahl an Stoffblumen am Oberarm, alles mit einem betagten Persianermantel bedeckt, einem federgeschmückten flachen Hut gekrönt und einem Muff komplettiert. Sie mischt sich sozusagen als Queen Möhn unters närrische Volk, die schickste Möhn weit und breit.

Andere befragte Ratinger Mädscher fortgeschrittenen Alters halten sich da eher an überlieferte Dresscodes: Erika Höhn ging früher in Oma-Kleid, mit Oma-Hut und Dreieckstuch um die Schultern geschlungen. Eva Müskens, der auch die Oma-Fassung der Verkleidung durchaus geläufig ist, hat sich als Lehrerin allerdings eher mit Kostümen ausstaffiert, die Kindern auf keinen Fall Angst gemacht haben.

Die derzeitige Karnevalsprinzessin hatte in einem alten Zeitungsauschnitt einen Artikel gefunden, in dem über ihre Mutter als Miss Möhn berichtet wird und daraufhin den diesjährigen Wettbewerb angezettelt. Bei ihr selbst steht natürlich Ballkleid als Dresscode fest. Doch für ihre beiden Schwestern Sandra Cuena-Pazos und Ulrike Dettmer gehören Möhnen-Klamotten zur Pflichtkleidung.

So ein bisschen Schwarz tut es natürlich nicht, da muss schon noch mehr Einfallsreichtum an den Leib: Vielleicht ein Rüschenrock, lang natürlich, und eine entsprechende Bluse, gern auch noch eine Schürze oder ein möglichst dunkler Kittel, ein Kapotthütchen, das in der Biedermeierzeit das Damenhaupt schmückte und wegen eines fixierenden Bandes auf dem Kopf bliebt. Was nun das Makeup betrifft, gehen die Meinungen auseinander. Die eine Möhn bevorzugt Herzchen aus den Wangen, um zu demonstrieren, dass nur Möhne außen draufsteht, innen aber fast Jugend drinsteckt. Die andere Möhn zieht die Verkleidung beinhart durch und greift auch zur alte-Frau-Maske (die man im Netz reichlich findet, ganz im Gegensatz zum Kleid).

Hat man sich dergestalt ausstaffiert, gibt es für die alten Frauen kein Halten mehr, allerdings tun sie ab dann alles nur noch im Rudel: frühstücken, die Stadt durchstreifen, Kneipen heimsuchen, auf dem Marktplatz tanzen, sich mit etwas Glück dem Tross der Tollitäten anschließen.

Und so sieht sie als Möhn aus, immer noch schick, aber eben auch karnevalistisch aufgehübscht. Foto: Ja/Blazy, Achim (abz)