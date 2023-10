Ratinger Stadtkirche Künstliche Intelligenz – ein Thema für die Kirche

Das Interesse an der Veranstaltung ist groß, 30 Plätze in der Kirche sind noch frei. Anmeldungen nimmt die Diakonie im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann entgegen: Telefon: 02102/10910. Wer das Ganze am Bildschirm verfolgen will, der kann dies mit Hilfe des Youtube-Kanals der Evangelischen Stadtkirche (Stadtkirchenengel) tun.