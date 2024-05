Blitzumfrage der IHK So steht es um die Wirtschaft im Kreis

Info

Die Konjunkturflaute wirkt sich auch auf die Investitionspläne der Betriebe im Kreis Mettmann aus. Es überwiegen weiterhin diejenigen mit rückläufigen Budgets. Investiert wird vorwiegend in den Ersatz von Maschinen und Fahrzeugen, Anlagen, Gebäuden und Ausstattungen, was in der Regel immer auch Produktivitäts-, Innovations- und Energieeffizienzeffekte mit sich bringt.