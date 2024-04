Prominenter Besuch Europa: CDU startet in Ratingen in den Wahlkampf

(RP) Europa steuert auf die Wahlen am 9. Juni zu. Dies nimmt die CDU im Kreis Mettmann zum Anlass, in den Europawahlkampf zu starten. Den Auftakt machte am Donnerstagabend eine Diskussion mit David McAllister in der Genussfabrik in Ratingen Ost. Eingeladen hatte der CDU-Kreisverband Mettmann mit seinem Vorsitzenden Dr. Jan Heinisch MdL, dies in Kooperation mit dem CDU-Stadtverband Ratingen und dem Bundestagsabgeordneten Peter Beyer, der den Referenten nach Ratingen geholt hatte. Beide Politiker arbeiten seit Jahren eng zusammen, vor allem in den Bereichen Transatlantik und Westlicher Balkan, der eine im Europäischen Parlament, der andere im Deutschen Bundestag. Unter den Gästen befand sich außerdem der Bundestagsabgeordnete aus dem Mettmanner Südkreis, Dr. Klaus Wiener.