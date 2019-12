Postskriptum Diese Woche in unserer Stadt : So sorgt der Jugendrat für frischen Wind in der Politik

So sorgt der Jugendrat für frischen Wind in der Politik

Postskriptum Diese Woche in unserer Stadt

Das Lob kommt aus den Reihen der Politik: Man könne froh sein, dass die Stadt viele jungen Menschen hat, die sich politisch engagieren und Ideen einbringen.

Landauf, landab macht die Fridays for Future-Bewegung der Politik mächtig Dampf – in Ratingen ist das bereits seit vielen Jahren an der Tagesordnung. Der Jugendrat ist aus der Lokalpolitik nicht mehr wegzudenken. Er sorgt für frischen Wind und frische Ideen, er entstaubt die Politik.