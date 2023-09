Ratinger Politiker Ratinger bleibt Chef der Jungen Liberalen in NRW

(RP) Der Ratinger Alexander Steffen ist auf dem Landeskongress in der Stadthalle zu Neuss zum vierten Mal in seinem Amt als Vorsitzender der Jungen Liberalen (Julis) bestätigt worden. Er kritisierte unter anderem die Migrationspolitik in NRW und die Landesregierung: „Unser Gegner heißen Hendrik Wüst und diese unfassbar träge Landesregierung, die keine Akzente setzt, keine Visionen hat. Diese schwarz-grüne Koalition zeigt mir schon nach einem Jahr, ja, die Ampel ist manchmal eine Zumutung für einen Liberalen, aber es ist ein Segen für Deutschland, dass Liberale mitregieren. Schwarz-grün ist hingegen nicht nur eine Zumutung für einen Liberalen, es ist eine Zumutung für ein ganzes Land“.