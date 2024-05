Ratinger Protest Harter Kampf um Erhalt der Ratinger Notfallpraxen

Die Botschaft ist klar. Rat und Verwaltung der Stadt Ratingen werden alles daransetzen, um die von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Nordrhein beschlossene Schließung der beiden Notdienstpraxen für Erwachsene und Kinder an der Mülheimer Straße zum 31. August 2024 zu verhindern. Einstimmig beschloss der Rat der Stadt am 7. Mai ein Bündel an rechtlichen und politischen Maßnahmen gegen die Schließungspläne.