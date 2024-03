Engagement in Ratingen Stadt legt Fahrplan für Heimatpreis in Ratingen fest

Man will auf Kontinuität setzen – und dabei nachhaltig auf das ungebrochene Engagement der Bürger, Vereine und Institutionen. In einer Vorlage für den nächsten Kulturausschuss will die Stadt die aktuellen Leitlinien zur Förderung des Heimatpreises festzurren – und zwar für die Jahre 2024 bis 2027. Gelder sollen dazu aus einem Landesförderprogramm fließen. Die RP fasst die wichtigsten Fragen zusammen.