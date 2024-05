Thema in der Ratinger Politik BU begrüßt neues Ratinger Hallenbad-Projekt

So war zunächst geplant, ein Freizeit- und Spaßbad mit Erlebnisbecken, Rutschen-Turm und Fitnessangebot auf den bisherigen Parkflächen hinter dem Freibad zu errichten und darüber hinaus einen funktionalen Ersatzneubau des Hallenbads am bisherigen Standort einzuplanen. Die BU hat diese Pläne schon seinerzeit vehement abgelehnt. „Denn so wünschenswert es erscheinen mag, neben dem auf Familien ausgerichteten Allwetterbad in Lintorf ein mehr auf Jugendliche und junge Erwachsene ausgerichtetes Spaß- und Freizeithallenbad hinzuzugewinnen, so ließen diese Ideen schon eingangs untragbare Kosten erwarten“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung der BU.