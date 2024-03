Neues Wohnprojekt So sehen Pläne für Quartier in Ratingen West aus

(kle) Es soll ein großer Wurf werden. Erste Planungsentwürfe für die Entwicklung des Zukunftsquartiers Ratingen-West sind ab Donnerstag, 21. März, zwei Wochen lang im Medienzentrum am Peter-Brüning-Platz ausgestellt. Es handelt sich um die Entwürfe aus einem städtebaulich-freiraumplanerischen Werkstattverfahren zum so genannten Siebeck-Gelände zwischen Dechenstraße und Am Sandbach, das die Landmarken AG zu einem Multi-Use-Quartier mit Schwerpunkt Wohnen entwickeln will. Aus diesem Verfahren ging der Entwurf des Teams Cityförster, Hannover, mit urbanegestalt, Köln, als Sieger hervor. In der Ausstellung sind alle vier Beiträge des Wettbewerbs zu sehen.