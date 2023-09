Kind in Ratinge So sehen die Kita-Pläne in Tiefenbroich aus

Der Neubau der Einrichtung „Am Feldkothen“ kommt dem aktuellen Bedarf im Stadtteil West und Tiefenbroich entgegen und dient der schnellstmöglichen Bereitstellung zusätzlicher Kindergartenplätze, um den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz erfüllen zu können, so die Stadt. Die Einrichtung ist baulich so konzipiert, dass die Räumlichkeiten entsprechend den Anforderungen des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) ausgelegt sind und alle Gruppenformen, somit auch für Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Beginn der Schulpflicht, angeboten werden können. Bei der Einrichtungsplanung liegt es im Interesse des Trägers sowie des Amtes für Kinder, Jugend und Familie, die Einbauten und den Außenbereich ebenfalls von dem für den Neubau beauftragten Architektenbüro planen und beschaffen zu lassen. Bereits in der Bauphase und bei der Einplanung städtischer Standards erfolgt ein intensiver Austausch mit dem Architektenbüro. Der Träger Windrose wird bereits jetzt in die Planungen mit eingebunden. Die Kosten für feste Einbauten, Mobiliar und Spiel- sowie Beschäftigungsmaterial sowie den Außenbereich werden durch das Architekturbüro mit 455.770 Euro kalkuliert.