Einkaufen und wohnen Die Wallhöfe im Verbraucher-Check

Anita Esper, die Vorsitzende der Ortsarbeitsgemeinschaft der Verbraucher (OAGV) in Ratingen, hat die Wallhöfe genau im Blick. Und sie beschreibt, was gut läuft und was nicht: Rolltreppen und Aufzüge funktionieren mal und mal auch nicht. Und in der Garage wird noch gearbeitet. Wechselnde Absperrungen verkleinern die Parkflächen – wie zum Beispiel am 27. März geschehen.