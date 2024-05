Aktionen im Kreis Auf geht’s zum Ratinger Wandertag

(kle) Das wird schön: Anlässlich der Neanderland-Wanderwoche findet unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Klaus Pesch am Sonntag, 26. Mai, der Ratinger Wandertag statt. Die Wanderwoche beginnt mit einem großen Familien- und Wanderfest bereits am Samstag, 25. Mai, ab 10 Uhr am LVR-Industriemuseum Cromford. Für den Ratinger Wandertag am Tag danach haben die Wanderführer des Eifelvereins, des Vereins der Lintorfer Heimatfreunde und des Kulturkreises Hösel in Zusammenarbeit mit dem Amt für Kultur und Tourismus vier Wanderungen von acht bis zwölf Kilometern Länge ausgearbeitet. Auf diesen Strecken lässt sich das „grüne Ratingen“ live erleben, immerhin verfügt Ratingen über die größten zusammenhängenden Waldgebiete im Kreis Mettmann. Ferner gibt es eine Fülle von einzigartigen kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten zu entdecken, die Ratingen so liebenswürdig machen.