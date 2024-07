Kultur in Ratingen So schön war der Abend mit Anne Haigis auf der Ratinger Sommerbühne

Es wird ein unterhaltsamer Abend, auch weil Haigis immer wieder nette, aber auch nachdenklich stimmende Anekdoten aus ihrem Leben einarbeitet. Eine Freundin, die mit ihr zusammen in einer WG in Köln gewohnt hat, ist extra zu diesem Konzert nach Ratingen gekommen. Haigis ist wahrlich keine Unbekannte in der deutschen Rock- und Bluesszene. Weggefährten sind Nils Lofgren, Eric Burdon, Tony Carey und der Jazz-Pianist Wolfgang Dauner, der sie gefördert hat, mit dem sie zusammen war und den sie verlassen hat. Und dann hat sie ein Lied für sich und ihren Ex-Partner geschrieben, um zu verarbeiten, was geschehen war.