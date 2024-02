Frühling in Ratingen Erste Frühlingsboten blühen in Ratingen

(kle) Es ist unübersehbar und auch spürbar: Durch die milden Februar-Temperaturen ist die Natur ihrer Zeit um etwa drei Wochen voraus, so auch in Ratingen. Frühblüher machen sich als Frühlingsboten immer mehr im Stadtgebiet breit und sorgen an so manchem grauen Wintertag für schöne bunte Farbtupfer: So stehen am Grünen See die ersten gelben Narzissen-Felder, auf dem Ehrenfriedhof an der Werdener Straße tummeln sich weißblühende Blausterne, und schräg gegenüber erfreut ein großer Krokus-Teppich den Betrachter. Einfach schön!