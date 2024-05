Umstände noch unklar Schuss auf Velberter CDU-Geschäftsstelle

Die CDU-Mitteilung spricht von einem schockierenden Vorfall an der CDU-Geschäftsstelle an der Wilhelmstraße in Velbert-Neviges. Unbekannte Täter hätten das Gebäude angegriffen, indem sie gezielt auf eine Fensterscheibe schossen. Das noch unbekannte Projektil durchschlug die doppelt verglaste Scheibe.