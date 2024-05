Angebot am 23. Mai So schnell kann eine Job-Börse sein

Das neue Ausbildungsjahr startet im Juli oder August. Aktuell sind im Mai noch rund 1000 Ausbildungsplätze in Düsseldorf und im Kreis Mettmann frei. Alle, die für 2024 noch eine Ausbildungsstelle suchen und am Azubi-Speed-Dating in Ratingen teilnehmen möchten, brauchen sich nicht anzumelden, sollten sich aber gut auf die Gespräche vorbereiten und Bewerbungsmappen in ausreichender Zahl mitbringen.