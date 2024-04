BUND-Ortsgruppe Ratingen Vortrag: So schädlich sind Schottergärten in Ratingen

Wie kann diese Bestimmung auch in Ratingen umgesetzt werden? Die Referentin erläutert dies am Beispiel der Städte Herford und Erkrath. Wie kann eine kostengünstige naturnahe Umgestaltung gelingen? Es gibt Tipps aus der Praxis, zu denen sicher auch die Besucher der Veranstaltung beitragen werden. Eine wichtige Klimaanalyse für die Stadt ist mittlerweile fertiggestellt worden. Menschen, die in der Stadt leben, spüren es im Sommer am eigenen Leib, dass es bei ihnen viel heißer wird als im unbebauten Umland. Und dieser Effekt wird mit dem fortschreitenden Klimawandel immer stärker.