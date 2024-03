Tierischer Einsatz in Velbert So rettet die Soko Kröte der Polizei viele Frösche

In der Vergangenheit waren dort auf Höhe der Kreuzung Auf den Pöthen/Am Rosenhügel immer wieder Frösche bei der Überquerung der Straße von Fahrzeugen überrollt und getötet worden – was den Nabu sowie engagierte Bürger auf den Plan rief. Die Amphibienschützer stellten Schutzzäune auf und Fangeimer bereit – dazu wandten sie sich an die Polizei in der Hoffnung, Unterstützung zu finden und so Aufmerksamkeit auf das Thema Krötenwanderung zu lenken.