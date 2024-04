Schock in der Stadt So sind die Reaktionen auf Ratinger Krankenhaus-Aus

RP-Leserin Katrin Lelek hat in einem Offenen Brief an die Mitarbeiter des Krankenhaus ihre Gefühlslage beschrieben und das Engagement der Belegschaft hervorgehoben: „Seit dem Beginn dieser Krise haben Sie mit unglaublicher Hingabe und Stärke für den Erhalt unserer Einrichtung gekämpft. Ihre unermüdlichen Bemühungen – von der Organisation von Petitionen und Demonstrationen bis hin zu den zahlreichen Stunden, die Sie in Gespräche und Planungen investiert haben – zeugen von einem bemerkenswerten Engagement und einer tiefen Verbundenheit mit unserer Gemeinschaft. Die Nachricht, dass keine Lösung gefunden werden konnte und über 600 Mitarbeiter nun vor einer unsicheren Zukunft stehen, sind ein Schock und eine tiefe Enttäuschung.“