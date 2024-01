Ratinger Innenstadt Am Samstag protestiert Ratingen gegen rechts

Wie bereits berichtet, haben die bundesweiten Proteste gegen rechts und für die Demokratie deutlich an Resonanz gewonnen: Am Samstag gingen mindestens 300.000 Menschen auf die Straße. Allein in Frankfurt am Main und Hannover waren es je 35.000 Menschen, in Dortmund weitere 30.000. In Halle an der Saale (Sachsen-Anhalt) demonstrierten laut Polizei rund 16.000, auf der kleinen Insel Sylt immerhin rund 600. Demonstriert wurde unter anderem auch in Kevelaer und Wuppertal. Insbesondere Vertreter von Gewerkschaften, Verbänden, Grünen und SPD hatten dazu aufgerufen, sich zu beteiligen.