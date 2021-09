Campus Heiligenhaus : Hochschule bereitet sich aufs Wintersemester vor

Kurz vor Semesterbeginn wirbt Hochschulpräsident Prof. Jürgen Bock noch um Studienstarter. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Mit der Begrüßung ihrer Erstsemester im Ruhrstadion startet die Hochschule Bochum am 27. September um 10 Uhr live ins Wintersemester.

(RP) Mit diesem Auftakt gibt sie ihren Studienstartern nicht nur wichtige Informationen an die Hand. Sie demonstriert auch, wie der weitere Verlauf der Veranstaltungen im Studium überwiegend sein soll: „Präsenz wird die Regel sein“, sagt Hochschulpräsident Prof. Dr. Jürgen Bock. „Ein umfassendes Angebot, das in der Hochschule mit analogen Veranstaltungen stattfinden soll, wird es in allen Fachbereichen in Bochum und am Campus Velbert/Heiligenhaus geben.“

Damit greift die Hochschule die Sorgen auf, die so manche Studierwilligen nach ihren Erfahrungen mit digitalem Lernen beim Homeschooling gemacht haben: „Persönliche Nähe ist vor allem zum Studienbeginn, aber nicht nur dann, ein unverzichtbares Element für ein gutes, sinnerfüllendes Studium, weiß auch Präsident Bock. „Das wollen wir wieder möglich machen.“ Und er lädt darum ein, sich auch jetzt noch rechtzeitig zum Wintersemester einzuschreiben. „Das ist noch für zahlreiche Studiengänge möglich, sogar für einige gefragte, zulassungsbeschränkte“, weiß er.

Wer also Interesse an den Bachelorstudiengängen Nachhaltige Entwicklung und Informatik oder der Deutsch-Türkischen Ausrichtung von International Business and Management hat, kann sich noch über das Bewerbungsportal www.hochschulstart.de über die jeweiligen Regelungen zum Einschreiben informieren.

Ebenfalls noch Studienplätze gibt es bei den zulassungsfreien Fachrichtungen, etwa in den klassischen Ingenieurwissenschaften Maschinenbau, Elektrotechnik und auch Mechatronik in Bochum wie am Campus Velbert/Heiligenhaus. „Wir sind überzeugt, dass gerade hier das gemeinsame Lernen und die persönlichen Kontakte zu den Kommiliton*innen und Lehrenden das Studieren deutlich beflügeln können“, unterstreicht der Hochschulpräsident zuversichtlich.

Einen ganz besonderen Vorgeschmack wird die Erstsemesterbegrüßung im Ruhrstadion bieten: Die Bogestra wird die reibungslose Fahrt zum Stadion mit verstärktem Bahneinsatz unterstützen. Der Einlass soll nach der 3G-Regelung (geimpft, genesen, getestet) geprüft werden. Stadionsprecher Michael Wurst wird das Programm moderieren, schließlich verbinden die Hochschule und den VfL Bochum 1848 seit April diesen Jahres eine wissenschaftliche Kooperation.