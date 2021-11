Weihnachtsmarkt in Ratingen : Verständnis für Kontrollen auf Weihnachtsmarkt

Ratingen Während die einen den Ratinger Weihnachtsmarkt dankbar als Lichtblick in Pandemie-Zeiten annehmen, kritisieren andere fehlende Kontrollen und bemängeln, Besucher würden keinen Mund-Nasen-Schutz tragen.

(abin) Auf Nachfrage präzisiert Nina Bauer von Ratingen Marketing die Rechtslage. Die aktuell geltende Corona-Schutzverordnung empfehle lediglich das Tragen von Masken, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht eingehalten werden könne, so Bauer. Die Verordnung stichprobenartige Kontrollen der 3-G-Nachweise vor, wenn sich gleichzeitig mehr als 2500 Personen gleichzeitig in dem Bereich aufhalten. „Um die Zahl validieren zu können, haben wir am Samstag die Ein- und Ausgänge kontrollieren lassen und eine 3-G-Kontrolle vorgenommen“, so Bauer. Laut Zählung haben sich maximal 595 Personen gleichzeitig auf dem Weihnachtsmarkt befunden. 98 Prozent der Besucher hätten einen 2-G-Nachweis erbracht. „Alle Besucher des Ratinger Weihnachtsmarktes zeigten sich mehr als verständnisvoll“, lobt Bauer. Auf Änderungen der Corona-Schutzverordnung sei Ratingen Marketing als Veranstalter vorbereitet, sagt Bauer.