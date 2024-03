Auch in Ratingen So liefen die gezielten Kontrollen der Polizei ab

Im Zuge der Kontrolle fiel den Beamten gegen 12.30 Uhr in Langenfeld dann auch noch ein völlig maroder Transporter Ducato auf: So war der 3,5-Tonner erheblich durchgerostet, weshalb der Wagen einem örtlichen Prüfunternehmen vorgestellt wurde. Hierbei wurden insgesamt 25 zum Teil erhebliche Mängel festgestellt. So funktionierten die Bremsen des Fahrzeugs nicht mehr ordnungsgemäß, die Reifen waren heruntergefahren und die Beleuchtung mangelhaft. Der Fahrer des Ducato, gleichzeitig dessen Halter, musste ein Bußgeld in Höhe von 270 Euro sowie die Prüfkosten beim TÜV zahlen, dazu bekam er einen Punkt in Flensburg.