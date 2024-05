Geschäftsführer Pinakatt eingeladen Unternehmensverband Ratingen trifft Düsseldorfer Flughafen

Doch bevor Pinakatt Details zu den Zielen und Werten des Flughafens nannte, ließ Tünkers im Precise House Düsseldorf Airport erst einmal ordentlich Dampf ab. Botschaft: Das Grundrauschen in der Stadt drückt aufs Gemüt – keine Frage. Tünkers nannte die Schließung des St. Marien Krankenhauses und das geplante Aus der Notfallpraxen an der Mülheimer Straße eine Katastrophe. Eine Stadt mit mehr als 90.000 Einwohnern ohne ein Krankenhaus der Akut-Versorgung – unvorstellbar. Und er zählte weitere Themen auf: Der Ostbahnhof verfalle immer mehr, dabei gebe es doch Möglichkeiten, die Immobilie herzurichten und mit Leben zu füllen. Der Druck auf den Wirtschaftsstandort Ratingen wachse. Pikanterweise spiele auch der Flughafen Düsseldorf dabei eine Rolle. Beispiel: Schneider Electric, zunächst in Ratingen ansässig, wandert in den Euref-Campus des Airports ab. Und dann die dramatisch zu nennende Verkehrslage in Ratingen – Staus und Baustellen ohne Ende. Für Tünkers, der viel in der Welt unterwegs ist und schnelles Reisen bevorzugt, ein Graus.