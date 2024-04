Historisches in Ratingen Archiv zwischen Krimi und Wissenschaft

Erbenermittler haben im Stadtarchiv mit ihren Anfragen immer Hochkonjunktur. Denn mit Hilfe der Bestände an der Mülheimer Straße lassen mitunter auch harte Nüsse verwandtschaftlicher Beziehungen knacken, also nachvollziehen und klären. Und damit auch letztlich die Frage: Wem steht was vom jeweiligen Erbe zu? Das ist zugleich aber die einzige Aufgabe, mit der Stadtarchivar Dr. Sebastian Barteleit Einfluss auf private Vermögensplanungen nehmen kann.