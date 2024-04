Auf Rathausplatz So läuft die Ratinger Kita-Demo am Montag ab

Wenn Familien nicht unterstützt werden, indem Kinder nicht betreut und gefördert werden können, betrifft das die gesamte Gesellschaft, so auch kurzfristig, weil die Produktivität des Landes aufgrund der Beschäftigungsausfälle berufstätiger Eltern leidet – und das in einem weiteren Rezessionsjahr. So lautet eine der Kernbotschaften der Organisatoren. Für alle Kinder bedeute der regelmäßige Betreuungs- und Förderausfall, dass ihre Bedürfnisse einmal mehr hintangestellt werden. Insbesondere Kindern mit erhöhtem Förder- und Integrationsbedarf wird auf diese Weise erschwert, bestehende Entwicklungslücken zu schließen, heißt es. Man habe viel Zuspruch von verschiedensten Stellen erhalten. So bewirbt das Verdi-Kita-Netz NRW die Demos in Ratingen und Düsseldorf.